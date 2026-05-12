İngiltere Championship'te ilk play-off finalisti belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yarı final rövanş maçında Millwall'u deplasmanda 2-0 yenerek Wembley biletini aldı.

Hull City 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

HUL CITY'NİN BAŞARISINDAN TRABZONSPOR DA FAYDALANACAK

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmeyi başarırsa dev bir geliri de kasasına koyacak. Bununla birlikte Hull City'nin bu başarısından Süper Lig devi Trabzonspor da faydalanacak.

2.5 MİLYON EURO'LUK ABDÜLKADİR ÖMÜR BONUSU

Trabzonspor'un Hull City ile Abdülkadir Ömür'ün satışında yaptığı anlaşma gereği İngiliz kulübünün Premier Lig'e yükselmesi halinde 2.5 milyon Euro ek bonus geliri elde etme hakkı bulunuyor.

TOPLAM KAZANÇ 5 MİLYON EURO'YU BULACAK

Böylelikle Hull City Premier Lig'e yükselirse bu madde aktif hale gelecek ve Trabzonspor 2023-2024 sezonunun devre arasında İngiltere'ye giden ve son iki dönemde Süper Lig'de kiralık olarak forma giyen Abdülkadir Ömür'ün transferinden toplamda 5 milyon Euro kazanmış olacak.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERECEK

Hull City'de beklenen performansı veremeyen Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

İngiliz ekibiyle toplamda 37 maça çıkan milli oyuncunun gol katkısı yalnızca 3 asistle sınırlı kaldı.