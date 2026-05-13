İngiltere Championship'te play-off finalinin adı belli oldu. Dün Millwall'u deplasmanda 2-0 yenerek Wembley'de yerini ayırtan Hull City'nin rakibi Middlesbrough'yu uzatmalarda bulduğu golle eleyen Southampton oldu.

SOUTHAMPTON UZATMALARDA KAZANDI

Nefes kesen rövanş maçında Riley McGrece ile henüz 5. dakikada golü bulan Middlesbrough hızlı bir başlangıç yaptı. Ross Stewart ilk yarının uzatmalarında attığı golle skora eşitliği getirdi.

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken uzatmalarda Southampton Shea Charles'ın 116'ıncı dakikada attığı golle final biletini kaptı.

CHAMPIONSHIP FİNALİ NE ZAMAN?

Coventry ve Ipswich'in ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takımın belli olacağı Hull City-Southampton Championship play-off finali 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de oynanacak.