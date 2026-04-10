Geçtiğimiz sezon Kayserispor'da kısa bir dönem görev alarak adından söz ettiren Sergej Jakirovic teknik direktörlük deneyimini Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye taşıyarak Championship'te de dikkat çeken bir performansa imza attı.

JAKIROVIC HULL CITY'NİN BAŞARISINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Hull City'i bu sezon son haftalara girilirken play-off hatına sokan Jakirovic Premier Lig'e yükselme yolunda önemli bir liderlik örneği gösterdi.

CHAMPIONSHIP'TE ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Ligin bitimine 5 hafta kala 68 puanla 5. sırada yer alan Hull City'de Sergey Jakirovic'in performansı ödüle aday gösterildi.

SEZONUN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ ARASINDA

Championship'te sezonun en iyi teknik direktörü ödülü için adaylar açıklanırken Frank Lampard, Alex Neil ve Kim Hellberg ile birlikte Jakirovic de listede yer aldı.

JAKIROVIC: 'BENİN İÇİN BÜYÜK BİR GURUR'

Adaylığın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Jakirovic, “Bu seviyedeki isimlerle birlikte anılmak benim için büyük bir gurur. Bu, sadece benim değil tüm kulübün başarısı.” dedi.

'ZOR ŞARTLARA RAĞMEN ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK'

Başarının devam etmesini istediklerini söyleyen Jakirovic, “Bu hissin sürmesini istiyorum. Sezon boyunca zor şartlara rağmen çok iyi iş çıkardık.” ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adamın yönetiminde toplam 41 maça çıkan Hull City 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

KAYSERİSPOR'DA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Geçen sezon sezonun ortasında Kayserispor teknik direktörlüğünü devralan Jakirovic, kısa sürede takımda yarattığı etkiyle dikkat çeken bir performansa imza atmıştı. Kayserispor geçen sezon Jakirovic yönetiminde Süper Lig'de toplam 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

HULL CITY PREMIER LIG HEDEFİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

Championship'te bir sonraki hafta Sheffield United ile karşı karşıya gelecek Hull City'nin bu sezon Premier Lig hedefine ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor.