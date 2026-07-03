Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı
Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Hull City ve Suudi Arabistan ekipleri, deneyimli başarılı ön liberoyu transfer listesine ekledi.Kaynak: Diğer
Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Hull City'nin, Nijeryalı futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Kurt Johansson'un aktardığı bilgilere göre İngiliz ekibinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de deneyimli oyuncunun durumunu yakından izliyor.
Güçlü fiziği, savunmadaki etkinliği ve mücadeleci oyun tarzıyla öne çıkan Ndidi için kulübünün bonservis beklentisi de ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun transferi için en az 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü. Bu tutarın altında yapılacak tekliflere sıcak bakılmayacağı ifade edildi.
Hull City'nin transfer girişimlerini hangi noktaya taşıyacağı merak edilirken, Suudi Arabistan ekiplerinden gelebilecek yüksek maliyetli tekliflerin sürecin seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Ndidi'nin geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.