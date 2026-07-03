Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı

Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı

Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Hull City ve Suudi Arabistan ekipleri, deneyimli başarılı ön liberoyu transfer listesine ekledi.

Kaynak: Diğer
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Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı - Resim: 1

Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

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Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı - Resim: 2

Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Hull City'nin, Nijeryalı futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

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Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı - Resim: 3

Kurt Johansson'un aktardığı bilgilere göre İngiliz ekibinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de deneyimli oyuncunun durumunu yakından izliyor.

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Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı - Resim: 4

Güçlü fiziği, savunmadaki etkinliği ve mücadeleci oyun tarzıyla öne çıkan Ndidi için kulübünün bonservis beklentisi de ortaya çıktı.

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Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı - Resim: 5

Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun transferi için en az 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü. Bu tutarın altında yapılacak tekliflere sıcak bakılmayacağı ifade edildi.

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Hull City’den Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Acun Ilıcalı düğmeye bastı - Resim: 6

Hull City'nin transfer girişimlerini hangi noktaya taşıyacağı merak edilirken, Suudi Arabistan ekiplerinden gelebilecek yüksek maliyetli tekliflerin sürecin seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Ndidi'nin geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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