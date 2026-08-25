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9 yıl sonra Premier Lig'de çıktığı ilk maçta evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek tarihi bir sürprize imza atan Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City şimdi de İngiltere Lig Kupası ikinci tur maçında Stoke City'e konuk oluyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK 11'DE BAŞLIYOR

Karşılaşma öncesi Hull City'nin ilk 11'i belli olurken Sergej Jakirovic'in Abdülkadir Ömür kararı dikkat çekti.

Premier Lig'in açılış haftasında maç kadrosunda yer almayan milli oyuncu, Stoke City karşısında ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Bosna Hersekli teknik adam, oynamayan oyunculara şans vererek kadrosunda derin bir rotasyona gitti.

İşte Hull City'nin ilk 11'i: