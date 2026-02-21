İngiltere Championship'in kritik haftasında Premier Lig'e çıkma hedefi olan Hull City, kendi sahasında ligin orta sıra takımlarından Queens Park Rangers ile karşılaştı.
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu
İngiltere Championship maçında Hull City, evinde ağırladığı Queens Park Rangers karşısında 3-1'lik yenilgi alarak, zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.Hava Arabacılar
QPR, McNair’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ancak Hull City ilk yarının sonlarında J. Gelhardt’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi ve devre bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında QPR, D. Bennie ve R. Kone’nin golleriyle skoru 3-1’e taşıdı ve maçı bu sonuçla kazandı.
Hull City'e Ters Geldiler
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da QPR, 3-2 kazanmayı başarmıştı. QPR, bu sonuçla beraber son 7 maçta 2. galibiyetini almış oldu.
Hull City, bu yenilgiyle beraber zirvede yara aldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, son olarak Bristol City'e 3-2 yenilmişti.
Sergej Jakirovic komutasındaki takım, bir sonraki hafta doğrudan rakibi Derby Country ile karşılaşacak.
Premier Lig'e çıkma hedefi olan Hull City, bu sezon ligde çıktığı 32 maçta 54 puan topladı.