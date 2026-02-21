Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu

İngiltere Championship maçında Hull City, evinde ağırladığı Queens Park Rangers karşısında 3-1'lik yenilgi alarak, zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

Hava Arabacılar Hava Arabacılar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 1

İngiltere Championship'in kritik haftasında Premier Lig'e çıkma hedefi olan Hull City, kendi sahasında ligin orta sıra takımlarından Queens Park Rangers ile karşılaştı.

1 8
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 2

QPR, McNair’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ancak Hull City ilk yarının sonlarında J. Gelhardt’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi ve devre bu sonuçla tamamlandı.

2 8
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 3

Karşılaşmanın ikinci yarısında QPR, D. Bennie ve R. Kone’nin golleriyle skoru 3-1’e taşıdı ve maçı bu sonuçla kazandı.

3 8
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 4

Hull City'e Ters Geldiler

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da QPR, 3-2 kazanmayı başarmıştı. QPR, bu sonuçla beraber son 7 maçta 2. galibiyetini almış oldu.

4 8
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 5

Hull City, bu yenilgiyle beraber zirvede yara aldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, son olarak Bristol City'e 3-2 yenilmişti.

5 8
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 6

Sergej Jakirovic komutasındaki takım, bir sonraki hafta doğrudan rakibi Derby Country ile karşılaşacak.

6 8
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 7

Premier Lig'e çıkma hedefi olan Hull City, bu sezon ligde çıktığı 32 maçta 54 puan topladı.

7 8
Hull City zirve yolunda tökezledi: Bu kadarını kimse beklemiyordu - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro