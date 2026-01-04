İngiltere Championship’te Hull City’nin Watford ile saat, 18.00’da oynayacağı 26. hafta karşılaşması güvenlik endişeleri sebebiyle ertelendi. Hull City, sosyal medya üzerinden duyuruyu yaptı.

Saha oynanabilir durumda olsa da, oyun alanının çevresindeki bölgelerin güvenli olmadığı değerlendirildi. Yetkililer, futbolcuların ve personelin güvenliği için maçın ileri bir tarihe alınmasına karar verdi.