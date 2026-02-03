İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers, 1-0'lık Hull City yenilgisinin ardından Fransız teknik adam Valerien Ismail ile yollarını ayırdı.

VALERIEN ISMAEL BLACKBURN ROVERS'TA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Yaklaşık 1 yıl süren Blackburn Rovers döneminde takımın başında toplam 43 maça çıkan Valerien Ismail 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak maç başına 1 puan ortalamasında kalmıştı.

Hull City Valerien Ismael'in sonunu getirdi: Blackburn Rovers yollarını ayırdı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ KISA SÜRMÜŞTÜ

2022 yılında Beşiktaş'ı da kısa bir dönem çalıştıran Valerien Ismael siyah beyazlı kulüpte 18 maçta görev almıştı.