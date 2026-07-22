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İngiltere Premier Lig'de zorlu bir mücadeleye hazırlanan Hull City yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

HULL CITY MORITA İLE 2+1 YILLIĞINA ANLAŞMA SAĞLADI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Sporting CP ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan ve bir süredir Ipswich Town ile anılan 31 yaşındaki Japon orta saha Hidemasa Morita'yı kadrosuna katıyor.

Hull Live'ın haberine göre; 31 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından MKM Stadyumu ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak.

Tarafların 2 yıllık sözleşme ve 1 yıl uzatma opsiyonu konusunda el sıkıştığı belirtildi.

SPORTING'DE İZ BIRAKTI

Morita, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken Portekiz Ligi'nde 23 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Deneyimli orta saha, Sporting kariyerinde ise toplam 166 maça çıktı. Bu süreçte 23 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 11 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyerken, iki Portekiz Ligi şampiyonluğu ve bir Portekiz Kupası zaferi yaşadı.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde 40 kez Japonya Milli Takımı formasını giyen Morita'nın, Hull City'nin Slovenya'daki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Hull City, yaz transfer döneminde daha önce Jack Butland, Oscar Zambrano ve Matt Targett'i kadrosuna katmıştı.