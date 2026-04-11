Championship'in 42'inci haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Sheffield United'a konuk oldu.

HULL CITY PLAY-OFF YARIŞINDA KRİTİK MAĞLUBİYET ALDI

Premier Lig hedefi doğrultusunda bu sezon çıtayı yukarı koyan Hull City play-off yarışında kritik bir mağlubiyet yaşadı.

OLIVER MCBURNIE MAÇIN BAŞINDA HULL CITY'İ ÖNE GEÇİRDİ

Bramall Lane'de maça İskoç yıldızı Oliver McBurnie'nin eski takımına karşı 5. dakikada attığı golle hızlı başlayan Hull City uzun süre üstünlüğü koruduğu maçta son dakikalarda yıkıldı.

TRABZONSPOR İLE ANILAN HAMER PENALTIDAN SKORU EŞİTLEDİ

Karşılaşmanın 85'inci dakikasında ev sahibi Sheffield United transferde adı Trabzonspor ile anılan Gustavo Hamer'in penaltıdan ağları havalandırmasıyla beraberliği yakaladı.

TECRÜBELİ GOLCÜ DANNY INGS MAÇTA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Nefes kesen mücadelede son sözü Sheffield United'ın tecrübeli golcüsü Danny Ings söyledi ve Hull City sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

HULL CITY MAÇ FAZLASIYLA WREXHAM'IN 4 PUAN ÖNÜNDE

Championship'te bitime son 4 maç kala Hull City 68 puanla 6. sırada yer alan Hull City play-off hattının sınırında Wrexham'ın maç fazlasıyla 4 puan önünde yer alıyor.

KALAN HAFTALARDA PUAN KAYBI LÜKSÜ KALMADI

Sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne aday gösterilen Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City'nin play-off hedefine bu kadar yaklaşmışken dizginleri elinde tutmasına rağmen kalan haftalarda puan kaybı lüksü kalmadı.