İngiltere Championship'in 24. haftasında Hull City son dönemdeki çıkışını ikinci sırada bulunan Middlesbrough deplasmanında sürdürdü.

Sergej Jakirovic'in ekibi, zorlu karşılaşmayı Darko Gyabi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 41 puana ulaştı ve bu galibiyetle birlikte Premier Lig'e yükselme potasında ikinci sırada bulunan Middlesbrough ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirmiş oldu.

Ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Hull City, 2025 yılını Premier Lig umutlarını yeşerterek kapattı.