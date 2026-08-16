Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi.

Bordo Mavililer'in Hull City'nin de transfer listesinde bulunan Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen 23 yaşındaki İngiliz orta saha Timothy Iroegbunam için transfer girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR'DAN İLK TEKLİF

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor yetkilendirdiği bir menajer aracılığıyla Everton ile temasa geçti ve Iroegbunam için kiralama teklifinde bulundu.

İngiliz ekibinin ise bordo-mavililerin ilk teklifini kabul etmediği ve olası anlaşmaya satın alma opsiyonu eklenmesini istediği ifade edildi.

Trabzonspor cephesinin şimdi satın alma opsiyonundaki rakamı hangi seviyeye çekebileceği üzerinde durduğu ve görüşmelerin ilerleyen süreçte netlik kazanacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE 1 YIL KALDI

West Bromwich Albion altyapısından yetişen ve ardından Aston Villa forması giyen Iroegbunam, 1.83 metrelik boyu, fizik gücü ve savunma özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Everton ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan İngiliz futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 18 milyon euro olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Iroegbunam geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı.

23 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda gol kaydedemezken 3 asistlik katkı sağladı.

JAKIROVIC'İN GÖZDELERİNDEN

Hull City Teknik Direktörü Sergei Jakirovic'in kadrosunda görmek istediği bir sır değil. Geçtiğimiz günlerde Iroegbunam transferi için açıklamalarda bulunan Bosna Hersekli teknik adam, "Oyun tarzını beğeniyorum ve çok tecrübeli. Bence orta saha için bu profilde bir oyuncuya ihtiyacımız var ve umarım onu ​​transfer ederiz." ifadelerini kullanmıştı.