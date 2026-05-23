Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City Wembley'de oynanan Championship Play-Off finalinde Middlesbrough'yu Oli McBurnie'nin 90+4'te attığı golle 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HULL CITY PARA BASACAK

Championship'te sezonu şampiyon tamamlayan Coventry City ve ikinci sırada bitiren Ipswich'in ardından play-off yolunda yarı finalde Millwall ve finalde de Middlesbrouh'yu yenerek Premier Lig'e çıkan üçüncü takım olan Hull City böylelikle dev geliri de kasasına koydu.

PREMIER LİG'E YÜKSELMENİN GETİRİSİ EN AZ 205 MİLYON STERLIN

The Athletic'in haberine göre; futbol dünyasının en değerli tek maçı olarak görülen finalde almış olduğu galibiyetle Hull City önümüzdeki üç sezonda en az 205 milyon Sterlin kazanmayı garantiledi.

Hull City eğer Premier Lig'deki ilk sezonunda kümede kalmayı başarabilirse bu rakam 365 milyon Sterlin'in üzerine çıkacak.

Acun Ilıcalı Hull City'i 4 yıl önce yaklaşık 24 milyon Sterlin karşılığında satın almıştı.