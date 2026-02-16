İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Chelsea arasında oynanan FA Cup maçı için soruşturma başlatıldı.

HULL CITY TARAFTARLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Eski teknik direktörü Liam Rosenior'un yönetimindeki Chelsea'ye evinde 4-0 yenilen Hull City'de MKM Stadyumu tribünlerinden hakaret içerikli tezahüratların yapıldığına dair gelen çok sayıda şikayetin ardından taraftarlara yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

ROSENIOR: 'AYRIMCI DİL KABUL EDİLEMEZ'

Maçın ardından yaşananlara dair açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, ayrımcı bir dilin futbolda veya toplumda yeri olmadığını söyleyerek, "Herhangi bir konuda herhangi bir şekilde ayrımcı dil kabul edilemez, bu yüzden umarım bununla ilgilenilir." ifadelerini kullanmıştı.