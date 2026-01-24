Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City İngiltere Championship'te galibiyet serisini sürdürdü.

HULL CITY SWANSEA'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ

Sezonun 29'uncu haftasında Swansea'yi konuk eden Hull City sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sergej Jakirovic'in ekibi ilk yarıda McBurnie (pen.) ve Slater'in attığı gollerle sonuca gitti. Swansea'nin ikinci yarıda Cullen ile bulduğu gol skoru tayin etti.

GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI

Ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Hull City puanını 50'ye yükseltti. Hull City'nin Premier Lig'e direkt katılım şansı potasında ikinci sıradaki Middlesbrough ile arasında yalnızca 5 puan fark bulunuyor.