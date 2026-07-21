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Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

HULL CITY NTCHAM'A TALİP OLDU

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Hull City, Samsunspor ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservisini eline alan Olivier Ntcham'a talip oldu.

İngiliz kulübünün, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer durumunu yakından takip ettiği ve şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

SAMSUNSPOR VE ERZURUMSPOR DA DEVREDE

Samsunspor'da 3 sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Ntcham ile Erzurumspor'un da ilgilendiği aktarıldı.

Öte yandan Thorsten Fink'in de Kamerunlu oyuncudan memnun olduğu ve Samsunspor'un yeni sözleşme için de devrede olduğu kaydedildi.