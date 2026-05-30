İktidara yakınlığı ile bilinen TGRT’nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin Ankara il Örgütü’nde bugün yurttaşların katılımıyla yaptığı buluşmanın yasaklandığını iddia etmişti.

Valilik tarafından alındığı öne sürülen miting yasaklama kararının, Mutlak Butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi tarafından istendiği iddia edilmişti. Atik’in bu haberi Kılıçdaroğlu tarafından yalanladı.

FATİH ATİK'İN İDDİASI İKTİDARI RAHATSIZ ETTİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Fatih Atik’in yalanlanan haberi hükümet kanadında rahatsızlığa neden oldu.

Atik’in TGRT’de yayınladığı dünkü haberi iddiaya göre hükümet kanadı tarafından ‘provokatif’ olarak yorumlandı. Öte yandan bu rahatsızlık kanal yönetimine iletildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Atik, daha önce de “Öcalan evlenmek istiyor” iddiasını ortaya atmıştı. Öcalan'ın devlet yetkililerine ev hapsine çıkmak ve yeni bir hayata başlayarak evlenmek yönünde bir talep ilettiğini öne sürmüştü. Bu iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırsa da kısa süre içinde yalanlanmış ve güvenlik bürokrasisinin tepkisini almıştı.