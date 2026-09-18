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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Eğitim-İş Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala, Gürgentepe’de yapımı süren Hükümet Konağı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yer ayrılmamasına tepki gösterdi.

PALA HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATININ ÖNÜNDEN SESLENDİ

Eğitim-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala, Ordu'nun Gürgentepe İlçesinde yapımı devam eden yeni Hükümet Konağı’nın önünde açıklama yaparak, binada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için çalışma alanı ayrılmadığını söyledi.

İnşaatın tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Pala, “Arkamızda Gürgentepe Hükümet Konağı inşaatı son hızıyla devam ediyor ve bitmek üzere. Ama burada bir problem var. Gürgentepe ilçemizde Hükümet Konağı'nın içerisinde ne yazık ki Milli Eğitim Müdürlüğüne, Milli Eğitim personeline tahsis edilmiş bir bölüm yok” dedi.

“EN ÇOK PERSONELİ OLAN KURUMLARDAN BİRİ AMA YERİ YOK”

Yeni binada Kaymakamlık ve farklı kamu kurumlarının yer alacağını ifade eden Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kapsam dışında bırakılmasına dikkat çekti.

Pala, “Burada başka idari birimler olacak, Kaymakamlık olacak, başka müdürlükler olacak. Ama ne yazık ki belki Gürgentepe'de en çok memuru olan, öğretmeni olan, en çok okulu olan, kurumu olan bir yapı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait burada çalışma birimleri olmayacak” ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM ORTAOKULUNUN İÇİNDE HİZMET VERİYOR

Başkan Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün halen Cumhuriyet Ortaokulu içerisinde ayrılan bir bölümde faaliyet gösterdiğini belirterek, bu durumun hem teknik hem de pedagojik açıdan sorun oluşturduğunu savundu.

“Şu an mevcut haliyle Cumhuriyet Ortaokulu'nun içerisinde bir bölümü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanıyorlar. Ama bu da teknik açıdan, pedagojik açıdan çok da sağlıklı bir durum yaratmıyor” diyen Pala, kuruma işi düşen vatandaşların okul binasına girmek zorunda kaldığını söyledi.

“VATANDAŞLAR OKULUN İÇERİSİNDE DOLAŞIYOR”

Pala, mevcut durumun okul güvenliği ve işleyişi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Çünkü Milli Eğitimde işi olan dışarıdan sivil vatandaşlar, deyim yerindeyse elini kolunu sallayarak Milli Eğitim Müdürlüğü içerisine girerken okula giriyorlar. Ve ‘Milli Eğitim Müdürlüğü nerede?’ veya ‘Ben Milli Eğitim Müdürlüğüne gideceğim’ şeklinde okulun içerisinde dolaşıyorlar. Burası doğru bir yaklaşım değil.”

“YENİ BİNADA MİLLİ EĞİTİME BÖLÜM AYRILSIN”

Gürgentepe halkı ile ilçede görev yapan öğretmen ve eğitim çalışanları adına yeni Hükümet Konağı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çalışma alanı ayrılması gerektiğini söyleyen Pala, çağrısını şöyle sürdürdü:

“Burada talep etmemiz gereken; Gürgentepe halkının, Gürgentepe'de çalışan öğretmenlerin, Milli Eğitim mensuplarının, memurların yeni yapılan Gürgentepe Hükümet Konağı'nda Milli Eğitim çalışma ofislerinin olması gerektiği üzerindedir.”

KORGAN VE KUMRU’YU ÖRNEK GÖSTERDİ

Diğer ilçelerdeki uygulamalara da dikkat çeken Pala, “Başka ilçelerde ya Milli Eğitim ayrı bir binada faaliyetlerine devam ediyor ya da Korgan, Kumru, başka ilçelerimizde olduğu gibi Hükümet Konağı'nın içinde faaliyetlerine devam ediyorlar” dedi.

Pala sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Okulun içerisinde Milli Eğitim faaliyeti olmayacağını düşünüyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz binada Milli Eğitime ayrılan bir bölüm olması gerektiğini düşünüyoruz.”