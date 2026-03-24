CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'mal varlığı ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli iddialarda bulunmuştu.

Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu öne sürerek, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu iddia etmişti.

Hukukçu Salim Şen, katıldığı televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı ile ilgili ortaya atılan iddiaların adliye koridorlarında konuşulduğunu söyledi.

'GÜRLEK'İN ÜZERİNE ATILI İDDİALAR HAKİM VE SAVCILARI RAHATSIZ EDİYOR'

Şen, “Akın Gürlek'in üzerine atılı şu iddialar, buna emin olun, çok büyük oranda hakim ve savcıları rahatsız ediyor” sözlerini sarf etti.

Şen, yaptığı açıklamanın tamamında şunları söyledi, “Sağdan soldan duymanıza gerek yok. Adliye koridorlarında dolaşıyoruz biz akşama kadar. O koridorlarda dolaşın Akın Gürlek ile ilgili iddiaları zaten duyuyorsunuz. Tam da söylemek istediğim şeylerden birisi bu. Akın Gürlek’in üzerine atılı şu iddialar, emin olun çok büyük oranda hakim ve savcıları rahatsız ediyor. Namuslu, her zaman söylerim ne murlu ki hala namuslu mesleğin etiğine bağlı, kirlenmemiş bu İsmail Uçar’ın bahsettiği çeteleşmiş grubun dışında kalıp, adalet tesis etmeye çalışan hakim ve savcılar bu durumdan rahatsız. Nasıl olmasın ya?

Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Aylığınızla ay sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Onurunuzla şaibe bulaşmasın diye onunla bununla oturup kalkmıyorsunuz. Kıt kanaat geçiniyorsunuz. Siz bunlarla boğuşup bocalarken, bir bakıyorsunuz aynı adliyede sizden genç, yolun başında birden bire zenginleşme hikayeleri duyuyorsunuz. 325 milyon bir hakim, savcı görevdeki birisi için imkansız bir para. Bunu izah etmek zorundasınız.“