Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ve 2026 İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) gerçekleştirildi.

2026-HMGS/2, 17 ildeki 18 sınav merkezinde düzenlendi. Sınavda toplam 43 bina ve 677 salon kullanıldı. 2026-İYÖS ise 8 ildeki 9 sınav merkezinde, 11 bina ve 79 salonda yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

120 SORU İÇİN 155 DAKİKA VERİLDİ

2026-HMGS/2'ye 19 bin 276, 2026-İYÖS'e ise 1690 aday başvurdu.

Her iki sınavda da adaylara test şeklinde 120 soru yöneltildi ve 155 dakika cevaplama süresi tanındı. Adayların başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adayların işlemlerini yapabilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlükleri de sınavlar kapsamında açık tutuldu.

SONUÇLAR 22 EKİM'DE AÇIKLANACAK

2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sonuçlarının 22 Ekim'de açıklanacağı bildirildi.

ÖSYM ayrıca her iki sınava ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki soruların tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek.

Temel soru kitapçıklarını görüntüleme süresi 7 Ekim saat 23.59'da sona erecek.