Dünyada ilk kez oldu: Yapay zeka o mesleğe de göz dikti

Yaşanan bu aksaklıklara rağmen Garfield AI'ın elde ettiği başarı, yapay zekanın maliyetleri düşürerek özellikle küçük bütçeli davalarda adalete ulaşmayı kolaylaştıracağı fikrini yeniden canlandırdı. Hukuk otoritelerine göre bu gelişme, robotların avukatların koltuğunu kapacağı anlamına gelmiyor; fakat dosya hazırlama, evrak tarama ve hukuki araştırma gibi operasyonel süreçlerde yapay zekanın çok daha baskın bir rol oynayacağını açıkça gösteriyor.