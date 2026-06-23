İngiliz hukuk sektöründe faaliyet gösteren yapay zeka tabanlı hukuk platformu Garfield AI, hazırladığı yasal dosyalarla bir alacak davasının galibiyetle sonuçlanmasını sağladı. Sektörde bir milat olarak nitelendirilen bu süreçte, duruşma salonundaki savunmayı canlı bir avukat gerçekleştirirken, davanın arka planındaki hukuki çalışmaların çok büyük bir kısmı yapay zeka algoritması tarafından yürütüldü.
Dünyada ilk kez oldu: Yapay zeka o mesleğe de göz dikti
İngiltere'de yapay zeka destekli hukuk şirketi Garfield AI tarafından hazırlanan dava dosyası mahkemede zafer kazandı. Yapay zeka destekli hukuk sistemi, savunmayı bir avukatın yaptığı duruşmada haklı bulunarak hukuk dünyasında bir ilke imza attı.Kaynak: Haber Merkezi
The Guardian gazetesinin haberine göre, insan kaynakları danışmanlığı yapan Tamires Camal Taquidir, emeğinin karşılığı olan 7 bin sterlinlik alacağını tahsil edemeyince çareyi Garfield AI isimli platforma başvurmakta buldu. Taquidir, yargı sürecinin başlatılması ve gerekli evrakın hazırlanması için platforma yaklaşık 400 sterlinlik bir ödeme yaptı.
Birleşik Krallık'ta hukuk camiasını denetleyen resmi otorite Solicitors Regulation Authority (SRA) tarafından geçen yıl lisanslandırılan Garfield AI, temel olarak düşük bütçeli alacak uyuşmazlıklarına odaklanıyor. Söz konusu dijital sistem, 30 sterlin ile 10 bin sterlin arasındaki hak talepleri için yasal dosya hazırlama kapasitesine sahip.
Yargılama öncesindeki tüm hazırlık aşamaları tamamen yapay zeka tarafından organize edildi. Garfield AI; karşı tarafın hamlelerine karşı hukuki analizler yaptı, dört farklı tanık beyanı hazırladı ve mahkemede sunulacak delil klasörünü tek başına oluşturdu.
Bu dijital dosya, Londra’da bulunan Wandsworth Bölge Mahkemesi’nde 14 Mayıs'ta yapılan ve yaklaşık üç saat süren duruşmada temel dayanak oldu. Hakimi ikna eden savunma neticesinde mahkeme, Taquidir’i haklı bularak paranın tahsil edilmesine hükmetti.
Alınan bu neticeyi değerlendiren Garfield AI Kurucu Ortağı Philip Young, durumu "adalete erişimde bir kırılma noktası" olarak gördüğünü belirtti. Young, özellikle serbest çalışanların ve küçük ölçekli işletmelerin, yüksek avukatlık ve mahkeme masrafları yüzünden hakları olan paraları aramaktan vazgeçmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.
Davayı mahkeme heyeti önünde savunan avukat Dominic Li, yapay zekanın dosyayı son derece anlaşılır ve güçlü argümanlarla kurguladığını aktardı. Bununla birlikte, duruşma sırasındaki hitabetin ve savunmanın hâlâ insan yeteneklerine dayandığını hatırlatan Li, "Mahkeme salonunda savunma yapmak, özünde insana ait bir eylem olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Hukuk alanında yapay zekanın rolü her geçen gün artsa da bu durum çeşitli teknolojik hataları ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Nitekim geçen ay küresel hukuk şirketi Pinsent Masons, kendi iç sistemlerinde kullandıkları yapay zekanın ürettiği asılsız veriler yüzünden mahkemeyi iki kez yanılttıklarını itiraf etmiş ve kendilerini denetleme kuruluna şikayet etmişti.
Yaşanan bu aksaklıklara rağmen Garfield AI'ın elde ettiği başarı, yapay zekanın maliyetleri düşürerek özellikle küçük bütçeli davalarda adalete ulaşmayı kolaylaştıracağı fikrini yeniden canlandırdı. Hukuk otoritelerine göre bu gelişme, robotların avukatların koltuğunu kapacağı anlamına gelmiyor; fakat dosya hazırlama, evrak tarama ve hukuki araştırma gibi operasyonel süreçlerde yapay zekanın çok daha baskın bir rol oynayacağını açıkça gösteriyor.