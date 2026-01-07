Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
Hugh Jackman'dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde

Çekimleri yaklaşık bir yıl önce tamamlanan The Death of Robin Hood filminden paylaşılan ilk kareler, Oscar adayı Hugh Jackman’ı alışılmışın dışında bir görünümle izleyicisinin karşısına çıktı. Dağınık kır saçları ve uzun sakalıyla dikkat çekiyor.

Hugh Jackman'dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde

Ünlü oyuncu, A24 imzalı bu yeni projede Robin Hood efsanesini tamamen tersine çeviriyor. Wolverine ile hafızalara kazınan Jackman, 57 yaşında olmasına rağmen filmde son derece sert ve karanlık bir karaktere bürünüyor.

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 2

İlk fragman, zenginlerden çalan halk kahramanı anlatısının ötesine geçen, içsel hesaplaşmalarla dolu bir Robin Hood portresi sunuyor.

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 3

Filmin senaryosu ve yönetmenliği, Nicolas Cage’in başrolünde yer aldığı Pig ve Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One) ile tanınan Michael Sarnoski’ye ait.

BU YIL İÇİNDE VİZYONA GİRECEK

Gerilim türündeki yapımın bu yıl içinde vizyona girmesi planlanıyor.

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 4

Hikâyede Robin Hood, suç ve cinayetle şekillenmiş kanlı bir geçmişin yükünü taşıyan bir kanun kaçağı olarak resmediliyor.

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 5

Kahraman olduğunu düşündüğü “son savaş”ın ardından ağır yaralanan Robin, Jodie Comer’ın canlandırdığı gizemli bir kadının himayesine giriyor ve bu süreçte geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 6

Oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård, Murray Bartlett ve Noah Jupe gibi isimlerin de yer aldığı film, Robin Hood mitini karanlık ve rahatsız edici bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor.

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 7

Fragmanda Comer’ın, “Sana bir özür borçluyum. Ölümüne izin vermem için bana yalvardın” sözleri dikkat çekerken, Robin Hood’un şu itirafı karakterin iç dünyasını özetliyor:

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 8

Yapımcıları arasında da yer alan Hugh Jackman, şu sıralar Kate Hudson ile birlikte Kalpten Söylenen Bir Şarkı (Song Sung Blue) adlı müzikal filmle de izleyici karşısına çıkıyor.

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 9

Yönetmen Michael Sarnoski, projeye yaklaşımını geçtiğimiz ay Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı:

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 10

“Çok korkunç şeyler yapan, canavarlaşmış bir katil ve kanun kaçağıydı. Ama o kadar uzun yaşadı ki, hakkında bir efsane yaratıldığını gördü. Gerçekte kim olduğunu bilirken, bir kahraman olarak anılmasının onda nasıl bir duygu yarattığını anlamaya çalışıyoruz.”

Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde - Resim: 11
Kaynak: Haber Merkezi
