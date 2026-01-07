Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde

“Çok korkunç şeyler yapan, canavarlaşmış bir katil ve kanun kaçağıydı. Ama o kadar uzun yaşadı ki, hakkında bir efsane yaratıldığını gördü. Gerçekte kim olduğunu bilirken, bir kahraman olarak anılmasının onda nasıl bir duygu yarattığını anlamaya çalışıyoruz.”