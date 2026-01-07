Ünlü oyuncu, A24 imzalı bu yeni projede Robin Hood efsanesini tamamen tersine çeviriyor. Wolverine ile hafızalara kazınan Jackman, 57 yaşında olmasına rağmen filmde son derece sert ve karanlık bir karaktere bürünüyor.
Hugh Jackman’dan karanlık Robin Hood: Alışılmışın dışında tanınmaz halde
Çekimleri yaklaşık bir yıl önce tamamlanan The Death of Robin Hood filminden paylaşılan ilk kareler, Oscar adayı Hugh Jackman’ı alışılmışın dışında bir görünümle izleyicisinin karşısına çıktı. Dağınık kır saçları ve uzun sakalıyla dikkat çekiyor.
İlk fragman, zenginlerden çalan halk kahramanı anlatısının ötesine geçen, içsel hesaplaşmalarla dolu bir Robin Hood portresi sunuyor.
Filmin senaryosu ve yönetmenliği, Nicolas Cage’in başrolünde yer aldığı Pig ve Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One) ile tanınan Michael Sarnoski’ye ait.
BU YIL İÇİNDE VİZYONA GİRECEK
Gerilim türündeki yapımın bu yıl içinde vizyona girmesi planlanıyor.
Hikâyede Robin Hood, suç ve cinayetle şekillenmiş kanlı bir geçmişin yükünü taşıyan bir kanun kaçağı olarak resmediliyor.
Kahraman olduğunu düşündüğü “son savaş”ın ardından ağır yaralanan Robin, Jodie Comer’ın canlandırdığı gizemli bir kadının himayesine giriyor ve bu süreçte geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.
Oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård, Murray Bartlett ve Noah Jupe gibi isimlerin de yer aldığı film, Robin Hood mitini karanlık ve rahatsız edici bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor.
Fragmanda Comer’ın, “Sana bir özür borçluyum. Ölümüne izin vermem için bana yalvardın” sözleri dikkat çekerken, Robin Hood’un şu itirafı karakterin iç dünyasını özetliyor:
Yapımcıları arasında da yer alan Hugh Jackman, şu sıralar Kate Hudson ile birlikte Kalpten Söylenen Bir Şarkı (Song Sung Blue) adlı müzikal filmle de izleyici karşısına çıkıyor.
Yönetmen Michael Sarnoski, projeye yaklaşımını geçtiğimiz ay Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı:
“Çok korkunç şeyler yapan, canavarlaşmış bir katil ve kanun kaçağıydı. Ama o kadar uzun yaşadı ki, hakkında bir efsane yaratıldığını gördü. Gerçekte kim olduğunu bilirken, bir kahraman olarak anılmasının onda nasıl bir duygu yarattığını anlamaya çalışıyoruz.”