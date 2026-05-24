HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni torba yasa teklifine eklenen ve basın mevzuatında değişiklik öngören maddeyi eleştirdi. Paylaşımda, 195 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ait metnin görseline de yer verildi.

Yapılan açıklamada, "Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz" hükmünün yalnızca basın ve ifade özgürlüğünü daraltan bir düzenleme olmadığı, aynı zamanda Türkiye’de yıllardır topluma dayatıldığı savunulan resmî ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimi olduğu öne sürüldü. Hukuk devletinde devletin ideolojisinin değil, hak ve özgürlüklerin korunması gerektiği söylendi.

Açıklamada, resmî tarih anlatısını ve milletin inanç değerleriyle çatıştığı iddia edilen birtakım kavramları eleştirmenin soruşturma tehdidi altına sokulduğu ifade edildi. Bu yaklaşımın toplumsal barışı değil, tek tipçi ve çatışmacı bir zihniyeti besleyeceği savunuldu.

Düzenlemenin, toplumun inancı ve İslami değerleri üzerinde yeniden bir tahakküm kurma arayışına dönüşmesinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Bu milletin inancını, tarihini ve kimliğini resmî ideoloji kalıpları içine hapsetmeye çalışan her girişim geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal gerilim üretmekten başka sonuç doğurmayacaktır. Yetkilileri; toplumu yeniden vesayetçi ve dayatmacı anlayışlarla karşı karşıya bırakacak bu yanlıştan bir an önce dönmeye, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan adil bir yaklaşımı benimsemeye davet ediyoruz.”

MEHMET METİNER'DEN "UMARIMK DOĞRU DEĞİLDİR" PAYLAŞIMI

Ak Parti'li eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner de paylaşımı alıntıladı. Metiner, "Umarım doğru değildir. Bu AK Parti’nin kendi kuruluş misyonunu ve varlık nedenini inkar olur." ifadelerini kullandı.