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Üretici ve tüccarların yakından takip ettiği hububat piyasasında Eylül 2026 tarihli fiyat göstergeleri belli oldu. Borsa ortalamaları ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) verilerine göre piyasadaki güncel buğday fiyatları şu şekilde şekillendi:

15 TİCARET BORSASI ORTALAMASI:

Tarımdan Haber'de yer alan verilere göre ekmeklik buğday: 16.471 TL/ton (Yaklaşık 16,47 TL/kg)

Makarnalık buğday: 16.751 TL/ton (Yaklaşık 16,75 TL/kg)

TÜRİB VERİLERİ:

Ekmeklik buğday: 16.616 TL/ton (Yaklaşık 16,62 TL/kg)

Makarnalık buğday: 16.722 TL/ton (Yaklaşık 16,72 TL/kg)

ARPA VE MISIR FİYATLARINDA SON DURUM

Piyasada buğdayın yanı sıra arpa ve mısır işlem fiyatları da güncellendi. Yem ve gıda sektörünün temel girdilerinden olan ürünlerin ton ve kilogram karşılıkları şöyle listelendi:

ARPA FİYATLARI:

15 Borsa Ortalaması: 12.856 TL/ton (Yaklaşık 12,86 TL/kg)

TÜRİB: 12.898 TL/ton (Yaklaşık 12,90 TL/kg)

MISIR FİYATLARI:

15 Borsa ortalaması: 15.092 TL/ton (Yaklaşık 15,09 TL/kg)

TÜRİB: 14.461 TL/ton (Yaklaşık 14,46 TL/kg)

TMO’DAN TÜRİB ÜZERİNDEN SATIŞ HAMLESİ

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Eylül itibarıyla stoklarında bulunan düşük vasıflı ekmeklik ve makarnalık buğdayın bir kısmını piyasaya sundu. TMO, yaklaşık 19 bin 100 tonluk stoğu TÜRİB üzerinden 16.750 TL/ton fiyatla satışa açtı.

FİYATLAR NEDEN BÖLGE VE KALİTEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Piyasada açıklanan rakamların genel ortalamayı yansıttığı, tek bir standart fiyattan söz etmenin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Gerçek alım-satım fiyatlarının farklılık göstermesinde şu unsurlar rol oynuyor:

Ürünün ekmeklik veya makarnalık çeşidi,

Kalite sınıfı, protein oranı ve hektolitre değeri,

Rutubet oranı ve işlemin gerçekleştiği bölgedeki borsa koşulları.