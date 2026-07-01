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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te hububat hasadının başlamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 30 Haziran itibarıyla ürün alımlarına başladı.

Alımlar, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), OSB Müdürlüğü yanında hazırlanan alanda gerçekleştiriliyor. Üreticilerin getirdiği hububatlar, alım sahasında bulunan kantarda tartıldıktan sonra analiz işlemlerinden geçirilerek satın alınıyor.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, TMO'nun alımlarının piyasada fiyat dengesinin oluşmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Sevinen, TMO tarafından açıklanan alım fiyatlarını da hatırlatarak, ekmeklik ve makarnalık buğdayın ton başına en yüksek 16 bin 750 TL, arpanın ise ton başına en yüksek 13 bin TL fiyatla alınacağını ifade etti.

TMO'nun alımlarının, hasat döneminde üreticilerin ürünlerini güvenle değerlendirebilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.