Akıllı aksesuar pazarındaki iddiasını sürdüren Huawei, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan yenilikçi modeli Watch Buds 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Saat içerisinde entegre edilmiş kulaklık konseptiyle büyük ilgi gören serinin yeni üyesi, hem tasarım hem de donanım tarafında önemli iyileştirmeler vadediyor.

Yenilikçi Tasarım, Gelişmiş Deneyim Watch Buds 2, saatin üst çerçevesine entegre edilen küçük bir düğme ile erişilen "2'si 1 arada" tasarım mirasını koruyor. Şık metal çerçeveler ve kahverengi deri kayışla premium bir görünüm sunan cihaz, kulaklıklarda ise ergonomiyi artıran sekizgen ve silindirik formunu sürdürüyor.

Performans ve Sağlıkta Yeni Standartlar Yeni nesil modelde yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme (ANC) özelliklerinin çok daha rafine bir hale getirilmesi bekleniyor. Sağlık ve fitness takip yetenekleri konusunda da Huawei’nin oldukça iddialı olduğu konuşuluyor. Önceki modelde sunulan 80'i aşkın spor modu ve 30 saati bulan pil ömrü gibi özelliklerin, yeni modelle birlikte çok daha geniş bir kullanım kapasitesine taşınacağı öngörülüyor.

Lansman Tarihi 20 Nisan Resmi teknik detaylar ve fiyat bilgisi henüz paylaşılmamış olsa da, Huawei’nin bu hibrit konsept üzerindeki çalışmaları markanın pazardaki farklılaşma stratejisinin temel taşını oluşturuyor. Tüm merak edilenler ve cihazın final tasarımı, 20 Nisan'da gerçekleştirilecek lansmanla netleşecek.