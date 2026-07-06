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Kaynak: AA

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre, 110 metrekarelik bir alana tasarlanan mağaza, ziyaretçilere, sadece ürün satın alma noktası değil, teknolojiyi keşfetme, akıllı ekosistem senaryolarını deneme ve doğrudan teknik servis desteği alma imkanı sağlıyor.

Mağazada kullanıcılar, akıllı telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir teknoloji ve ses sistemleri karşılayacak.

Türkiye'de resmi satışı bulunmayan Huawei'nin üçe katlanabilir akıllı telefonu Mate XT, yeni nesil MateBook Fold ve Watch Ultimate Design modelleri de açılış dönemine özel mağazada yer alacak.

Mağazadaki Panda maskotu ile fotoğraf çekilip Instagram'da paylaşan veya Google Maps üzerinden yorum bırakan kullanıcılara ödüller de verilecek.

Belirli ürün gruplarında 3 bin liraya varan indirimler, 7 bin 499 lira değerinde servis ayrıcalıkları ve 1000 liraya ulaşan özel hediyeler açılış dönemi boyunca sağlanacak.