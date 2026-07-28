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Kaynak: AA

Geçmiş modellerin yakaladığı başarıyı bir adım öteye taşıyan Huawei FreeClip 2 S; şık tasarımı, üst düzey konforu ve güçlü yapay zeka entegrasyonuyla giyilebilir teknoloji pazarında dikkatleri üzerine çekiyor.

ŞIKLIK VE KONFOR BİR ARADA: %25 DAHA YUMUŞAK YAPI

Sıvı metalik parlaklık ve doğadan ilham alan renk geçişleriyle kişisel stilin şık bir tamamlayıcısı olarak tasarlanan FreeClip 2 S, kullanım ergonomisinde de önemli güncellemeler barındırıyor. Kulaklıktaki esnek köprü mimarisi, yeni Airy C-Bridge yapısı ve cilt dostu yumuşak sıvı silikon malzeme ile yeniden tasarlandı.

Bu sayede bir önceki nesle kıyasla yüzde 25 daha yumuşak bir kullanım sunan cihaz, kulak üzerindeki baskıyı minimuma indirerek gün boyu konforlu bir deneyim vaat ediyor.

NPU DESTEKLİ YAPAY ZEKA İLE AKILLI SES DENEYİMİ

Huawei FreeClip 2 S, donanım tarafındaki yapay zeka işlem gücü artışıyla öne çıkıyor. Yeni nesil NPU destekli Uyarlanabilir Açık Kulak Dinleme teknolojisi, kullanıcının bulunduğu ortamdaki gürültüyü gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Ses seviyesini otomatik olarak optimize eden bu sistem, farklı mekanlarda manuel ses ayarı yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

DAYANIKLI, GÜÇLÜ VE UYUMLU

Açık kulak konseptine uygun dengeli ve sürükleyici bir ses performansı sunan model, gelişmiş akustik teknolojisi sayesinde dışarıya ses sızıntısını da engelliyor.

Huawei FreeClip 2 S, öne çıkan diğer teknik detaylarıyla günlük yaşamı kolaylaştırıyor:

IP57 Sertifikası: Suya ve toza karşı üstün dayanıklılık

Gelişmiş Pil Ömrü: Uzun süreli kesintisiz müzik ve görüşme olanağı

Platformlar Arası Uyumluluk: Farklı işletim sistemleriyle sorunsuz entegrasyon

Ses teknolojisi meraklılarının merakla beklediği Huawei FreeClip 2 S modelinin Türkiye lansman tarihi ve satış fiyatının önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.