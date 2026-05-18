Gizli tanık ifadeleri üzeirne kurgulanan, sahte deliller üretilen, yasa dışı dinlemelerle iddianame oluşturulan, yüzlerce general, amiral ve subayın tutuklandığı kumpasta binlerce asker TSK'dan tasfiye edilmiş, ordu FETÖ'cülerin himayesine geçirilmeye çalışılmıştı.

FATURAYI FETÖ’CÜLER ÖDEYECEK

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, kumpasın altında imzası olan FETÖ’cü yargı mensupları için HSK’dan tarihi karar geldi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Balyoz kumpasında mağdur edilerek yıllarca cezaevinde kalan ve yeniden yargılamada beraat eden sanıklara devletin ödediği tazminatların, kumpasta görev alan FETÖ’cü eski hâkim ve savcılardan rücu yoluyla tahsil edilmesine hükmetti.

İKİ DOSYADA KARAR

HSK’nın hükmüne ilişkin ilk karar 18 Eylül 2025’te verildi. 2025/1436 sayılı dosyada, kumpas nedeniyle yıllarca cezaevinde kalan ve beraat eden Osman Kayalar’a ödenen tazminatın, kumpas davasında görev alan eski hâkim ve savcılardan tahsil edilmesine hükmedildi. İkinci karar ise 26 Mart 2026’da verildi. 2026/424 sayılı dosyada, kumpas mağduru Ayhan Türker Koçpınar’a ödenen tazminat dolayısıyla oluşan kamu zararının da yine FETÖ irtibatlı eski hâkimlerden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.