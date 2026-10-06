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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mesleğe kabul işlemleri değerlendirilecek adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarını ilgilendiren yeni bir duyuru yayımladı.

Kurul, kura kararnamesinde dikkate alınmak üzere adayların mazeret taleplerinin alınmaya başlandığını bildirdi.

SON GÜN 8 EKİM

Adayların, HSK'nın duyurusunda belirtilen sistem üzerinden T.C. kimlik ve sicil numaralarıyla giriş yaparak mazeret taleplerini 8 Ekim 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekiyor.

Mesleğe kabul işlemleri HSK İkinci Dairesi tarafından değerlendirilecek adayların bildirdiği mazeretler ise kura kararnamesi kapsamında Birinci Daire tarafından ele alınacak.

BELGELER İÇİN AYRICA DİLEKÇE GEREKİYOR

Eş görev belgesi veya sağlık kurulu raporu gibi mazeretlerini destekleyen belgeleri sunacak adayların öncelikle elektronik sistem üzerinden başvurularını tamamlamaları istendi.

Dayanak belgelerin daha sonra bir dilekçe ekinde Adalet Komisyonu Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla HSK Genel Sekreterliği Kararname Bürosuna gönderilmesi gerekiyor.

EŞİ HÂKİM VEYA SAVCI OLANLAR DİKKAT

Eşi hâkim ya da Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan veya hâkim-savcı adayı olan kişilerin ise mazeret başvurusunda eşlerinin sicil numarasını belirtmeleri istendi.