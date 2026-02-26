Hakimler ve Savcılar Kurulu, bugün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirecek.

ÜÇ GENEL SEKRETER GÖREVDEN ALINACAK İDDİASI

Alınan kulis bilgisine göre, HSK Genel Sekreteri ile beraber üç genel sekreter yardımcısının görevden alınarak yerlerine yeni isimlerin atamasının gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan yargı kulislerinde konuşulan değişimin, kurulun idari yapısında önemli bir yenilenmenin önünü açacağının altı çiziliyor.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK'da değişiklik olup olmayacağı ile ilgili soruya yanıt vermişti. Gürlek, söz konusu değişikliğin yapılmayacağını belirtmişti.

Gürlek, “Yok, biliyorsunuz Hakimler Savcılar Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın takdiriyle seçildi. Seçimleri yeni yapıldı.

Yani Hakimler Savcılar Kurulumuz idari bir yapı. Aynı zamanda bütün adli ve idari teşkilatın da onların atamalarını, terfilerini yapan bir kurum. Bu kurumda zaten Cumhurbaşkanımız üyeleri seçti.

Çeşitli aynı zamanda biliyorsunuz meclisin seçtiği üyeler de var. Burada üyelerde değişiklik yok. Bizim aynı zamanda onların da Anayasada verilen bir hak uyarınca ben HSK Başkanı sıfatım var ama biliyorsunuz hiçbir şekilde HSK'nın hiçbir görüşmesine, oylamasına katılamıyorum. Bu sadece idari bir sıfat. Yani orada HSK üyelerimizde zaten değişiklik yapıldığı için tekrar bir değişiklik olmaz.”