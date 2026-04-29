HSK’DAN KRİTİK GÖREVLENDİRME

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen yeni kararnamesini ilan etti. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre, ülke genelinde toplam 34 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname, özellikle bakanlık birimleri, bölge adliye mahkemeleri ve başsavcıvekilliği düzeyindeki atamalarıyla dikkat çekti.

BAKANLIKTAN YARGITAY VE İSTİNAFA GEÇİŞ

Yeni düzenlemede Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan pek çok isim sahaya ve yüksek yargıya kaydırıldı. Yapılan liste şu şekilde:

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zümra Yılmaz - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan - Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine,

Adalet Bakanlığı İç Denetçisi Seyit Ahmet Alperen - Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Bakırköy Hakimi Pınar Şafak - Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına,

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Fettah Çavuş - Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkan Adnan Korkmaz – Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Gürkan Kütük - Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

Bakırköy Hakimi Özgür Kuzulu - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

Yargıtay Tetkik Hakimi Merve Özcan - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı - Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine,

Menemen Cumhuriyet Savcısı Yasin Yıldırım - Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Kayseri Hakimi Osman Can - Gaziantep Hakimliğine,

Ceyhan Hakimi Çağdaş Özer - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Arıcıgil - Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

İzmir Cumhuriyet Savcısı Beyhan Karakaşlı - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kuşak - Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine,

Kemer Cumhuriyet Savcısı Doğancan İnce - Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci - Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına,

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Özlem Parlar - Ankara Cumhuriyet Savcılığına,

Finike Cumhuriyet Savcısı Yasir Aksoy - Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

Hanak Cumhuriyet Savcısı Rezzan Yıldız - Yargıtay Tetkik Hakimliğine,

Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç - Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına,

Serik Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özdemir - Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

Kumluca Cumhuriyet Savcısı Alperen Kiziroğlu da Antalya Cumhuriyet Savcılığına atandı.