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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından kamuoyuna yansıyan fotoğrafın silinmesiyle alevlenen tartışmalar Türkiye’nin gündemine oturdu.

Tartışmaların odağındaki en çarpıcı senaryoyu ise Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kabinedeki olası tasarruflara ilişkin iddialar oluşturmuştu. Kulislerde, Bakan Gürlek’in yargıdaki bazı tasarruflarının ve uygulamalarının bizzat AK Parti kanadında tepki çektiği, Erdoğan’ın bu rahatsızlıkları değerlendirdiği ve Gürlek’in yerine Aydoğdu’nun getirilebileceği yönünde söylentiler dillendirilmişti.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu’yu HSK’ye şikâyet etti.

Eminağaoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’na gönderilmek üzere sunduğu dilekçede, Aydoğdu’nun “Görevinin gerektirdiği, itibar ve saygınlığa, bağımsızlık ve tarafsızlığın gerektirdiği kurallara uygun hareket etmediğini, nezaket vb. ziyareti gibi ifadelerle asla geçiştirilemeyecek biçimde, en ağır derecede görev kurallarına aykırı hareket ettiğine” dikkat çekti.

'AYDOĞDU HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILMALI'

Eminağaoğlu dilekçesinde şunları sıraladı, “İktidar partisi mensuplarının yoğun olarak katıldığı ve kamuoyunda fon skandalı olarak bilinen bir yolsuzluk soruşturması, Türkiye gündemini meşgul etmektedir… HSK Başkanvekilinin, taşıdığı bu sıfat ve görevi gereği, partili bir Cumhurbaşkanı ile her durumda, (hele de böyle bir yolsuzluk döneminde) görüşmesini gerektiren hukuksal bir gereklilik veya zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak bu süreçte, HSK Başkanvekilinin partili Cumhurbaşkanı ile görüştüğü ortaya çıkmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Yasası'ndan kaynaklanan suçlar hakkında bir dava açılması durumunda, bu davalara yasada öngörülen veya genel mahkemeler değil, Sermaye Piyasası yasası uyarınca, doğrudan ‘HSK tarafından belirlenen’ asliye ceza mahkemesince bakılmaktadır. HSK'nin yargıç ve savcılar üzerindeki yetkileri dışında, davaya işbölümü olarak hangi mahkemenin bakacağını belirleme görevi de bulunmaktadır. Kaldı ki HSK başkanvekilinin ziyaret görüntüsü bile, devam eden soruşturma sürecinde, bu süreçte görevli yargıç ve savcılar üzerinde etkisi de olabilen bir işlemdir. Bu durum, bir yönüyle o yargıç ve savcıların bağlı olduğu HSK başkanvekilinin, iktidar gücünü temsil eden kişi yanında görülmesi demek, adeta HSK üzerinden o yargıç ve savcılara verdirilmiş olan/olabilecek üstelik çok açık bir mesaj niteliği de taşıyan bir görüntü demektir.

HSK Başkanvekili, iktidara, iktidar partisi genel başkanına, Cumhurbaşkanı'na bağlı, bağımlı görev yapan bir bürokrat değildir… Bu açıklamalar karşısında, 6087 sayılı Yasa'nın 38 inci maddesi uyarınca HSK Genel Kurulu tarafından, HSK Başkanvekili hakkında disiplin soruşturması açılması gerekmektedir. İşin ivediliği nedeniyle bu ihbar başvurusu, HSK Başkanı tarafından doğrudan HSK Genel Kurulu'na iletilmelidir. Yargı etiği kuralları da gözetildiğinde, HSK başkanvekili, görevinin gerektirdiği, itibar ve saygınlığa, bağımsızlık ve tarafsızlığın gerektirdiği kurallara uygun hareket etmemiş, nezaket vb. ziyareti gibi ifadelerle asla geçiştirilemeyecek biçimde, en ağır derecede görev kurallarına aykırı hareket etmiştir.

HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu hakkında HSK Genel Kurulu tarafından disiplin soruşturması açılması ve görevden çekilmeye davet disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini, Her aşamada yapılan işlemlerden, Anayasa'nın 74’üncü maddesinde bir kısıtlama öngörülmemesi nedeniyle her durumda tarafımın bilgilendirilmesini ister ve dilerim.”