Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2026 yılı adli ve idari yargı ana kararnamesiyle ilgili duyuruda bulundu.

Açıklamada, başvuru süreci ve değerlendirme aşamaları netleşirken, kararname yargının etkinliği ve verimliliği odaklı hazırlandı.

HSK’nın yayımladığı ilke kararlarına göre, istinaf ve ilk derece mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyaçları detaylı şekilde analiz edildi; atama yapılacak yerler ve boş kadrolar belli oldu.

Kararname, yargının etkinliğini artırmayı ve verimli bir atama süreci sağlamayı hedefliyor.

Atama talebinde bulunacak yargı mensupları, 16 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar taleplerini Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden iletebilecek. Toplanan başvurular HSK Birinci Dairesi tarafından liyakat esaslı olarak değerlendirilecek.

Binlerce hakim ve savcının görevini ilgilendiren 2026 ana kararnamesi, değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra 12 Haziran tarihinde kamuoyuna açıklanacak.