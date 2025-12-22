Basına yansıyan talihsiz beyanıyla şimşekleri üstüne çeken bir siyasetçimiz dikkatlerin Müslüman olmayan Türklere çevrilmesine vesile olmuştu. "Biz Türk'ün Müslüman olmayanına Türk demiyoruz” sözlerine daha sonra açıklama getirmeye çalışan siyasetçimiz ne kadar ikna edici oldu bilemem ama ben bu konuda onunla aynı düşünmüyorum. Bir Türk milliyetçisi olarak, Türk’ün Müslümanı da, Hristiyanı da, Musevisi de, varsa ateisti, şamanisti hatta ateşe-taşa tapanı da benim ilgi alanıma giriyor. Farklı din ve inanışların Türklerin günlük yaşayışını nasıl etkilediği merak edilmez mi? Din ve inanışların Türkleri ve kültürlerini nasıl etkilediği araştırmak, görmek bende büyük merak uyandırıyor. Türk’ün farklı din ve inançlarla etkileşim içine girince ortaya çıkan kültür zenginliğini görmezden gelmek ne derece doğru bir yaklaşım olur?

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim Dalında araştırma görevlisi Dr. Asım Korkmaz benim bu konudaki merakıma yönelik bir çalışmaya imza atmış. Asım Korkmaz, Ötüken Neşriyat tarafından okura sunulan, “Gagauz Türkleri / Tarih ve Kimlik” adlı çalışmasıyla Türk dünyasındaki Hristiyan halkların varlığına da dikkat çekmiş oluyor. Ötüken Neşriyat’ın, “Türk Budunları Belgeliği” dizisinde yer alan çalışma hakkında şu bilgiyi veriliyor:

Bu eserde Gagauzların geçmişi ve kimlik algılarına yer verilmiştir. Ağırlıklı olarak Besarabya coğrafyası Gagauzlarına değinilen çalışmada, Gagauzların diğer bölgelerdeki varlıklarına da konu çerçevesinde değinilmiştir. Özellikle 20. yüzyıl Gagauzları, bu araştırmanın ana konusu olmakla birlikte; eserde Gaguzlarla ilgili ortaya atılan iddialar, Gagauzların ataları Uzların tarihî yolculuğu ve Gagauz adını almaları da bilimsel bir değerlendirmeyle ele alınmıştır. Gagauzlar, Doğu Avrupa coğrafyasında varlıklarını sürdüren Türk kökenli halklardan biridir. Sosyal bilim camiasının çoğunluğu tarafından Gagauzların ataları olarak kabul edilen Uzlar, Orta Çağ’da Türkistan’dan bu coğrafyaya gelmişlerdir. Karadeniz’in kuzeyinde Rus devletleriyle, Balkanlarda ise Bizans İmparatorluğu’yla ilişki kurmuşlardır. Uz kabileleri, büyük olasılıkla Hristiyanlık inancını benimsedikten sonra topluca Gagauz adını almışlardır. Ağırlıklı olarak Dobruca’ya yerleşen Gagauzlar, yüzyıllarca Osmanlı egemenliğinde yaşamışlardır. 19. yüzyılda Gagauzların büyük bir kısmı, Rusların teşvikleriyle Besarabya’ya göç etmiş; Besarabya, Gagauzların Dobruca’dan sonra ikinci vatanı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Besarabya, Romanya Krallığı’nın egemenliğine girmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar süren Besarabya’daki Rumen egemenliği, Gagauzlar açısından yeni bir dönemi başlatmıştır. İki savaş arası dönemde Gagauzlar, egemen gücün onayıyla önemli kültürel ve etnik kazanımlar elde etmişlerdir. Gagauz Türk kimliği, bu dönemde Gagauzların Başpapazı Mihail Çakır ile Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Misyon Şefi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in gayretleriyle gün yüzüne çıkarılmıştır. Onların bu konudaki resmî çabaları, Gagauzların istekleriyle desteklenmiştir. Bu dönemde Gagauzlar, etnik kökenlerinin ve kadim kültürlerinin farkına varmışlardır. Dönemin ana kaynakları, basın yayın organları ve arşiv malzemeleri ile araştırma eserler dikkate alınarak hazırlanan bu çalışmanın nihai gayesi, Türkiye’de Gagauz tarihi araştırmalarına katkı sunarak Türk dünyasındaki Hristiyan halkların varlığına dikkat çekmektir.

Araştırmacı gazeteciler Erdem Atay ve Eray Çelebi yeni kitapları, “T.C. Bize Devlet Kursun” ile ihanetin kodlarını İmralı tutanaklarıyla deşifre ediyor. Barış güvercinleri, demokratik toplum, demokratik cumhuriyet, entegrasyon, umut hakkı sloganlarıyla icra edilmiş büyük bir operasyon tiyatrosunun hazırlanan son perdesi gizli belgeleriyle sunuluyor. Cumhuriyet’in tasfiyesini, üniter bütünlüğün dağıtıldığını, Türk milletinin etnik ve mezhepsel düzeyde paramparça edildiğini görmeyi arzulayıp Amerikan bayrağını göndere çeken iş birlikçilerin “Kürdistan” hülyaları ifşa ve mahkûm ediliyor. On yıllardır emperyalist merkezlerin garantörlüğünde Türk milletinin egemenliğine saldırıyı şiar edinmiş güruhların gerçek emelleri gözler önüne seriliyor. PKK açılımının tüm gizli yönleri, siyasilerin sakladığı sırları, İmralı tutanaklarıyla ortaya çıkarılıyor.

