Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard kararı

BELÇİKALI YILDIZ RÖVANŞA YETİŞEBİLİR

Vincenzo Italiano Trossard ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trossard aramıza katıldığı için çok mutluyum. Henüz iki antrenmana çıktığı için yarın bizimle birlikte olmayacak ama ikinci maç için neler olacağını göreceğiz. Bize kalite ve tecrübe katacak. Onunla çalışmak işçin sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanarak rövanşta Belçikalı yıldızı kullanabileceğinin sinyallerini verdi.