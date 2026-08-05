UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı eleyerek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş, 3. eleme turundaki ilk sınavında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard kararı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano 'Avrupa'da kolay maç yok' uyarısında bulunurken merakla beklenen kamp kadrosu da belli oldu.Furkan Çelik
HRADEC KRAVOLE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Malsovicka Arena'da oynanacak mücadele 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
ITALIANO: "KAĞIT ÜZERİNDE MAÇ KAZANILMAZ"
Teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesinde rakibi hafife almadıklarını belirterek oyuncularını uyardı.
İtalyan teknik adam, "Avrupa'da kolay maç yok. Her maça hazır ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz maçları kağıt üzerinde kazanamazsınız. Kalitemizi en yüksek seviyede göstermemiz gerekiyor. İlk turda oynadığımız karşılaşmaların ardından takımımızın özgüveni yükseldi. Yarın bu engeli de aşabilecek miyiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ FORMDA
Beşiktaş'ın sezonun ilk resmi maçlarında en dikkat çeken isimlerinden biri Orkun Kökçü oldu.
Midtjylland eşleşmesinde siyah-beyazlıların attığı üç golün ikisine imza atan milli futbolcu, İstanbul'daki ilk maçta ceza sahası dışından attığı golle galibiyeti getirirken, rövanşta ise penaltıdan ağları havalandırarak turun mimarlarından biri oldu.
AVRUPA'DA 303. MAÇ
Hradec Kralove karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 303. mücadelesi olacak.
Siyah-beyazlı ekip geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 411 kez sarsan Kartal, kalesinde ise 424 gol gördü.
Beşiktaş ayrıca Avrupa kupalarında deplasmandaki 131. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar dış sahada oynadığı 130 karşılaşmada 34 galibiyet, 24 beraberlik ve 72 mağlubiyet aldı.
ÇEK TAKIMLARINA KARŞI 7. RANDEVU
Beşiktaş bugüne kadar Çekya temsilcileriyle 6 resmi karşılaşmaya çıktı.
Siyah-beyazlılar bu maçlarda Slavia Prag, Sparta Prag ve Viktoria Plzen ile karşılaşırken 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLER
Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların elenmesi durumunda ise Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu senaryoda rakip Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibi olacak.
TROSSARD KADRODA YOK
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte antrenmanlara yeni başlaması nedeniyle henüz hazır görülmeyerek UEFA listesine dahil edilmediği için Hradec Kralove karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı.
BELÇİKALI YILDIZ RÖVANŞA YETİŞEBİLİR
Vincenzo Italiano Trossard ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trossard aramıza katıldığı için çok mutluyum. Henüz iki antrenmana çıktığı için yarın bizimle birlikte olmayacak ama ikinci maç için neler olacağını göreceğiz. Bize kalite ve tecrübe katacak. Onunla çalışmak işçin sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanarak rövanşta Belçikalı yıldızı kullanabileceğinin sinyallerini verdi.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Siyah-beyazlıların Çekya kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."