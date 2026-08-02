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UEFA'nın duyurduğu hakem atamalarına göre, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak ilk karşılaşmada Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florin Andrei olacak.

Müsabakada VAR odasında Ovidiu Hategan görev yaparken, AVAR olarak Iulian Dima yer alacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off etabına yükselmeye hak kazanacak.