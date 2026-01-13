HPV nedir? HPV Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları

HPV NEDİR?

HPV, Human Papilloma Virüsünün kısaltmasıdır. 200’den fazla farklı türü bulunan bu virüsün bazı tipleri vücutta siğillere neden olurken, bazı yüksek riskli türleri ise rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüyle ilişkilendirilmektedir. HPV enfeksiyonu, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilir.