Son yıllarda özellikle rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle sıkça gündemde.HPV nedir? HPV Virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları...
HPV NEDİR?
HPV, Human Papilloma Virüsünün kısaltmasıdır. 200’den fazla farklı türü bulunan bu virüsün bazı tipleri vücutta siğillere neden olurken, bazı yüksek riskli türleri ise rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüyle ilişkilendirilmektedir. HPV enfeksiyonu, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilir.
HPV NASIL BULAŞIR?
HPV, en yaygın olarak cinsel temas yoluyla bulaşır. Tam bir cinsel ilişki olmasa bile cilt temasıyla virüsün geçmesi mümkündür. Nadir de olsa doğum sırasında anneden bebeğe geçiş görülebilir.
HPV BELİRTİLERİ NELERDİR?
HPV çoğu kişide belirti göstermez ve bağışıklık sistemi tarafından kendiliğinden temizlenebilir. Ancak bazı durumlarda şu belirtiler ortaya çıkabilir:
Genital bölgede siğiller
Kaşıntı veya rahatsızlık hissi
Anormal hücre değişiklikleri (tarama testleriyle tespit edilir)
Yüksek riskli HPV türleri genellikle belirti vermez ve uzun yıllar sonra kansere yol açabilir.
HPV HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?
Rahim ağzı (serviks) kanseri
Vajina ve vulva kanseri
Anal kanser
Penis kanseri
Ağız ve boğaz kanserleri
HPV NASIL TEŞHİS EDİLİR?
HPV, HPV DNA testi ve Pap smear testi ile tespit edilebilir. Bu testler, özellikle kadınlarda erken tanı ve kanser öncesi hücresel değişikliklerin saptanmasında kritik rol oynar.
HPV’DEN KORUNMA YOLLARI
HPV aşısı yaptırmak
Düzenli sağlık taramalarını ihmal etmemek
Güvenli cinsel ilişki
Sigara kullanımından kaçınmak