Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Derya Ertürk, HPV’nin hem genital siğillerin hem de rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Ertürk, her 10 kadından 8’inin yaşamı boyunca bu virüsle karşılaştığını belirtti.

EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİ: AŞI

HPV’nin bu kadar yaygın görülmesine rağmen korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Ertürk, en etkili yöntemlerden birinin HPV aşısı olduğunu ifade etti.

9’LU AŞIDA YÜKSEK KORUMA ORANI

Ertürk, özellikle 9'lu HPV aşısı’nın hem genital siğillere hem de rahim ağzı kanserine neden olan HPV tiplerine karşı yüzde 90’a varan koruma sağladığını kaydetti.

YAŞ İLERLEDİKÇE KORUMA AZALIYOR

Aşının koruyuculuğunun yaşa göre değiştiğine dikkat çeken Ertürk, 9-14 yaş aralığında uygulandığında koruma oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu söyledi. 14-21 yaş arasında bu oranın yüzde 80-90 seviyelerine düştüğünü, ilerleyen yaşlarda ise etkinliğin azaldığını ifade etti.

45 YAŞINA KADAR UYGULANABİLİYOR

HPV aşısının 45 yaşına kadar yapılabildiğini belirten Ertürk, erken yaşta aşılanmanın önemine dikkat çekti.

“GEÇ KALMADAN YAPTIRILMALI”

Ertürk, “Ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar güçlü koruma sağlanır. HPV aşısı, geleceğiniz ve sağlığınız için önemli bir yatırımdır” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.