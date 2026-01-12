Verilen Sözler Hayata Geçmedi

HPV aşısının ücretsiz olarak uygulanacağına dair yapılan açıklamalara rağmen, aşı hâlâ ulusal aşı takvimine alınmadı. Beklenen adımın atılmaması, kadın sağlığı açısından önemli bir boşluk yaratıyor.

Korunma Mümkün Ama Erişim Zor

Rahim ağzı kanseriyle doğrudan bağlantılı olan HPV, aşıyla büyük ölçüde önlenebiliyor. Ancak aşının yüksek maliyeti, birçok kadının bu koruyucu hizmete erişmesini engelliyor.

Yerel Girişimler de Askıya Alındı

Geçmişte bazı belediyeler ücretsiz HPV aşısı uygulamaları başlatmıştı. Ancak merkezi düzeyde aşı programı hayata geçirileceği beklentisiyle bu çalışmalar durduruldu.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, HPV aşısının bireysel bir tercih değil, toplumsal bir koruyucu sağlık önlemi olduğuna dikkat çekiyor. Gecikmenin, kadınları gereksiz risklerle baş başa bıraktığı vurgulanıyor.