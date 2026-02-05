How I Met Your Mother dizisinin başrolü Ted Mosby karakteriyle tanınan Josh Radnor, 51 yaşında ilk kez baba oldu. Oyuncu, eşi Jordana Jacobs ile birlikte dünyaya gelen oğullarının müjdesini Instagram hesabından duyurdu.

Radnor, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Eşimle birlikte birkaç ay önce bir bebeğimiz oldu.”

Bebeği hakkında bildiklerini sıralayan ünlü oyuncu şunları kaydetti:

“Şimdiye kadar bildiklerimiz şunlar: Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Çok gözlemci ve düşünceli. Ona gitarla şarkı çaldığımda adeta hipnotize oluyor. ‘Baba ganuş’ kelimesini inanılmaz komik buluyor.”Duygularını da paylaşan Radnor, “O tam bir neşe kaynağı ve Jordana ile onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

How We Made Your Mother adlı podcast’inde dinleyicilerine de seslenen oyuncu, büyük haberi birkaç bölüm önce onlarla paylaştığını hatırlatarak teşekkür etti ve sözlerini şöyle noktaladı:

“Yeni doğan bebeği olan tüm ebeveynlere sevgilerimi gönderiyorum. Ne kadar çılgın, güzel, yorucu ve kalbi açan bir başlangıç. Son derece minnettarım.”