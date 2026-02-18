Takvimler bir kez daha Ramazan’ı gösteriyor. Yarın evlerimize, sokaklarımıza ve kalplerimize bambaşka bir iklim geliyor. Ramazan… Durmak, düşünmek, fark etmek ayı. Özledimmm. Hoş geldin…

Bu ay, hayatımıza dualarla dokunur. İnsanlara yol gösteren, içimizi aydınlatan ilahi mesajlar, Ramazan’la birlikte daha çok hissedilir. İnsan yalnız olmadığını anlar; umutlanır, güçlenir, kendine gelir. Kötülüklerin birbiriyle yarıştığı bir dünyada, iyiliğin hâlâ mümkün olduğunu hatırlar.

Ramazan, bizlere hediye olarak oruç getirir. Oruç mideyi de, kalbi de terbiye eder. Gün içinde açlığın ne olduğunu anlarız. Sabretmeyi öğreniriz. Daha az konuşur, daha çok dinleriz. Daha az tüketir, daha çok şükrederiz. Lokmalarımızı erteleyerek kendimizi kazanırız.

Ramazan orucu, manevi bir arınma ve insan bedeninin kendini onardığı doğal bir moladır. Sindirim sisteminin gün boyu dinlenmesidir. Vücuttaki eski hücrelerin parçalanıp temizlenmesi ve yenilenmesidir. Arınma sürecidir. Otokafajiyi harekete geçirir; bağışıklık sistemi güçlenir. Kan şekeri ve insülin dengelenir, karaciğer yağlanması azalır, kalp-damar sağlığı desteklenir.

Düzenli ve bilinçli tutulduğunda Ramazan orucu, bedeni yormaz; aksine metabolizmayı resetler, zihni berraklaştırır ve insana hafiflik hissi kazandırır. Aslında oruç, modern tıbbın “aralıklı beslenme” dediği yöntemin asırlardır uygulanan en hikmetli hâlidir.

Bu ayın en güzel taraflarından biri de insanları birbirine yaklaştırmasıdır. Aynı sofraya oturamasak bile aynı vakitte iftar açmanın verdiği ortak sevinç vardır. Komşunun kapısı çalınır, ihtiyaç sahibinin eli tutulur. Ramazan “yalnız değilsin” diye bağırır.

Akşam ezanıyla başlayan iftar, muhabbet taşır. Teravih vaktinde camiler dolup taşar; çocuk sesleri, yaşlı duaları birbirine karışır. Sahur vakitleri, gecenin en sessiz anında insanın imanıyla baş başa kaldığı zamanlardır. Dualara eşlik eden iç çekişler ve en derininden binlerce şükür…

Ramazan berekettir. Paylaştıkça çoğalan, verdikçe artan bir bereket… Kazandığımızdan başkasına ayırdıklarımız aramızdaki bağları güçlendirir. Ramazan, “ben”i yok eder, “biz”i çoğaltır.

Bu lütfedilmiş güzel ayı kıymetli bir misafir gibi görüp saygı ve sevgiyle ağırlamayı başarmalıyız. Evlerimizi, sofralarımızı, kalplerimizi Ramazan’a hazırlamalıyız. İyiliğe daha çok gayret etmek, kırgınlıkları onarmak ve gönülleri birbirine yaklaştırmak için bu inanılmaz fırsatı değerlendirmeliyiz.

Bu arada tutmadığı veya tutamadığı hâlde saygı gösterenleri çok seviyorum. Allah hepsinden razı olsun.

Son olarak Ramazan ayı; başı umut, ortası arınma, sonu ferahlık olan tertemiz bir yolculuk. Bu seyahate gönülden çıkan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum…