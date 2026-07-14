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Kaynak: İHA

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı kırsal bölgelerde meydana gelen rüzgar girdabı, çevre sakinlerine hareketli anlar yaşattı.

Ovakışla beldesi civarındaki boş arazide aniden beliren toz hortumu, kısa sürmesine rağmen izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Yerdeki toz tabakasının sert rüzgarın etkisiyle birleşerek göğe doğru yükseldiği o anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt altına alındı.

Uzaktan bile rahatlıkla seçilebilen bu etkileyici doğa olayı, rüzgarın yön değiştirmesiyle bir müddet daha varlığını korudu. Edinilen bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmayan hortum, kısa bir süre sonra gücünü kaybederek tamamen ortadan kalktı.