Fenerbahçe Beko forması giyen Talen Horton-Tucker, katıldığı podcast yayınında kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

NBA'DEN AVRUPA'YA GEÇİŞ SÜRECİ

Avrupa’ya geliş kararını değerlendiren Horton-Tucker, NBA’de aldığı düzensiz sürelerin bu süreçte etkili olduğunu belirtti.

Yıldız oyuncu, “Chicago’da bazı maçlarda oynayıp bazılarında hiç oynamamak beni bir oyuncu olarak yavaşlatıyordu. Yeteneğimi gerçekten gösterebileceğim bir fırsat istedim.” dedi.

'KENDİM OLABİLMEK İSTEDİM'

ABD’li oyuncu, düzenli forma şansı aradığını vurgulayarak, “İnsanların benim hakkımda düşündüğü seviyede hala iyi olduğumu kanıtlamak istedim. En çok özlediğim şey sadece oynama fırsatıydı. Buraya gelip kendim olabilmek benim için çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Horton-Tucker, Fenerbahçe tercihinin nedenlerini anlatırken sarı lacivertli kulübe övgü yağdırdı.

“Fenerbahçe’ye gelmek, rekabet eden iyi bir takımda olmak büyük etkendi. Avrupa şampiyonu bir takım. Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri, belki de en büyüğü.” dedi.

LAKERS BENZETMESİ

Taraftar atmosferine de değinen yıldız isim, kulüpteki tutkuyu Los Angeles Lakers günlerine benzetti.

“Bu taraftar kitlesini ve desteği bilmek bana Lakers’taki günlerimi hatırlatıyor. O atmosfer gibi. Sarı lacivert formayla oynamak benim için doğru bir karardı. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Umarım başarı gelmeye devam eder ve sezon sonunda yine kupayı kaldırabiliriz.” sözlerini kullandı.