Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülen bembeyaz alageyik, bölge halkını bir kez daha şaşırttı. Türkiye'de nadir rastlanan beyaz rengiyle dikkat çeken alageyik, bu defa otlamaya çıkan bir koyun sürüsünün arasına karıştı.

Horozdan koyunlara: Beyaz alageyik yine şaşırttı

Daha önce bir evin bahçesine inen ve üzerine konan horozla kurduğu ilginç dostlukla hafızalara kazınan beyaz alageyik, bu kez meralık alanda koyunlarla birlikte görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle izlenen alageyik, koyun sürüsüyle birlikte bir süre vakit geçirdi. Beyaz alageyik, kısa bir süre sonra gruptan ayrılarak kırsal alana doğru uzaklaştı.

