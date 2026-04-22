Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, yasa dışı bahis ve hayvanlara işkence teşkil eden "horoz dövüşü" şebekesine darbe indirildi. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde horoz dövüşü organize edildiği bilgisine ulaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Belirlenen adrese düzenlenen baskında, dövüşleri izleyen ve bahis oynadığı iddia edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda, dövüşlerin profesyonel bir şekilde organize edildiğini kanıtlayan çok sayıda materyal ele geçirildi.

300 BİN LİRAYA YAKIN CEZA

Operasyon kapsamında yakalanan 23 kişiye, ilgili kanunlar uyarınca toplam 299 bin 690 lira idari para cezası uygulandı. Adli işlemlerin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "hayvanlara işkence" suçlarından inceleme başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan 2 horoz, sağlık kontrollerinin yapılması ve koruma altına alınması amacıyla Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.