Manisa'da okul önünde 2'si ağır 11 öğrencinin yarandığı okul saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Hopa’da Halkevleri üyeleri, okullarda artan şiddet ve eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.
Halkevleri üyeleri, okullardaki şiddetin yalnızca bireysel olaylarla açıklanamayacağını belirterek, psikolojik danışman sayısının artırılması, akran zorbalığıyla mücadele edilmesi, öğretmenlere yönelik şiddete karşı etkin önlemler alınması ve okul güvenliğinin bilimsel yöntemlerle ele alınması çağrısında bulundu.
Açıklamanın ardından eylem, "Sustukça sıra sana gelecek" sloganları ile sona erdi.