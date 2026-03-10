Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekmek için yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Basın Yayın Sekreteri Muhammet Oral, açıklanan enflasyon rakamlarının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini ifade ederek, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü ve milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı.

Emekli yurttaşlar sendika binası önünde toplanarak Hopa Belediye Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından meydanda kitlesel basın açıklaması yapıldı.

'BAHANE ÜSTÜNE BAHANE ÜRETİYORLAR'

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Basın Yayın Sekreteri Oral yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hükümet yine şaşırtmadı, sıra emeklilere gelince ‘para yok’ dediler. Şimdi de ‘savaş var’ diyorlar; bahane üstüne bahane üretmeye devam ediyorlar. Her şey üretiyorlar, bir tek çözüm üretemiyorlar.

TÜİK Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 olarak açıklanan enflasyonla birlikte daha yılın ilk iki ayında emeklilerin gelirleri yaklaşık yüzde 8 oranında erimiştir. Ancak bu ülkede yaşayan herkes biliyor ki açıklanan rakamların hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yoktur."

'BAYRAM DEMEK BOŞ MUTFAK DOLAPLARI DEMEK'

Oral, "23 yılı aşkın süredir ülkeyi yönetenlerin uyguladığı beceriksiz ekonomik politikaların faturası emeklilere çıkartılamaz." diyerek şunları söyledi:

"Bugün ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu emeklilere yüklemek açık bir siyasal ve ekonomik iflastır. Emekliler bayram gelsin istemez duruma düşmüştür. Çünkü bugün milyonlarca emekli için bayram demek; kredi kartı borcu, ertelenen faturalar, boş mutfak dolapları demektir. Mahcubiyet demektir.

Bayram ikramiyeleri ise artık birkaç günlük mutfak harcamasını bile karşılamayan sembolik ödemelere dönüşmüştür. Bu tablo yalnızca ekonomik bir sorun değildir. Bu aynı zamanda büyük bir vicdan ve adalet sorunudur."

'EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLMEDEN BAYRAM GELMEZ'

Emeklilerin büyük bölümünün BES-AR araştırmasına göre açlık sınırının yarısından az aylık aldığını söyleyen Oral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ortalama emekli aylığı asgari ücretin 4 bin lira altındadır. Temel gıda, kira ve enerji giderleri hızla artmaktadır. Emekli maaşları yıllardır sistemli biçimde erimektedir. Bayram ikramiyeleri emeklilerle alay eder düzeye düşmüştür.

Taleplerimiz nettir. Bayram ikramiyesi adı altında verilen ödenek yılda 4 kez ve asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Bu durumda en düşük emekli aylığı bir nebze de olsa açlık sınırına yaklaşabilir. En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli maaşlarında yıllardır biriken reel kayıplar derhal telafi edilmelidir. Büyümeden emeklilere pay verilmelidir. Emeklilerin sendika hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Emekliyi yoksulluğa mahkûm eden politikalardan vazgeçilmelidir. Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez."