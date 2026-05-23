Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hopa’da Kurban Bayramı öncesi kurulan pazarda beklenen hareketlilik yaşanmadı. Artvin’in en büyük kurban satış noktalarından biri olan Hopa Kurban Pazarı’nda üreticiler, hem maliyetlerin artmasından hem de alıcı sayısının düşmesinden şikayet ediyor.



Sugören Mahallesi’nde kurulan pazarda, geçen yıla göre hem hayvan sayısında hem de müşteri yoğunluğunda düşüş dikkat çekiyor. Satıcılar, satışların neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, yüksek maliyetler karşısında zarar ettiklerini ifade ediyor.

Besici Eyüp Durmuş, pazardaki durgunluğu “Alıcı yok denecek kadar az. Hayvanlarımızı getirdik ama satış yapamıyoruz. Geçen yıl 500 hayvan satılan pazarda bu yıl 250 hayvan var, onların da önemli kısmı elde kaldı. Yem ve çadır masraflarını bile çıkaramıyoruz” sözleriyle anlattı.

MALİYETLER KATLANDI, SATIŞLAR DÜŞTÜ

Erzurum’dan hayvan getiren üretici Günay Alkan ise artan giderlerin altını çizerek, yalnızca nakliye için 20 bin lira ödediklerini söyledi. Yem fiyatlarının 1100-1200 lira seviyesine çıktığını belirten Alkan, “16 hayvandan sadece 4’ünü satabildik. Geçen yılki fiyatlardan satış yapmamıza rağmen alıcı yok” dedi.

Benzer şekilde Ardahan’dan gelen üreticiler de satışların yavaş ilerlediğini ve maliyetlerin her geçen yıl arttığını vurguladı. Bazı üreticiler ise sınırlı da olsa satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

“HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ”

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan üreticiler, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu dile getiriyor. Artan yem, saman ve bakım maliyetlerinin üreticiyi zorladığını belirten besiciler, mevcut fiyatlarla yeni hayvan almanın dahi mümkün olmadığını ifade ediyor.

GENEL TABLO ENDİŞE VERİYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Hopa’da yaşanan bu durgunluk, sektördeki genel sıkıntının da göstergesi olarak değerlendiriliyor. Üreticiler, hem maliyetlerin düşürülmesini hem de alım gücünü artıracak adımlar atılmasını bekliyor.