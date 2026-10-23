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Kaynak: Haber Merkezi

Akıllı telefon üreticisi HONOR, Win serisini iki yeni cihazla genişletti. Win RT 2 ve Win Turbo 2 isimleriyle duyurulan modellerin en dikkat çekici özelliği, 12.070 mAh kapasiteli Qinghai Lake bataryaları oldu. Bu kapasite, ana akım markaların akıllı telefonlarında sunulan en yüksek batarya değeri olarak öne çıkıyor.

HONOR WİN RT 2 HANGİ ÖZELLİKLERLE GELİYOR?

Serinin üst düzey modeli olarak sunulan Win RT 2, işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini kullanıyor. Bellek ve dosya saklama ihtiyaçları için LPDDR5X RAM ile UFS 4.1 teknolojileri tercih ediliyor.

Görüntüleme deneyiminde HONOR imzalı WIN Display çipi ve çift Demura kalibrasyonu görev yapıyor. 2K çözünürlük sunan panelin yenileme hızı 185 Hz'e ulaşıyor. Ekranda ayrıca göz sağlığını desteklemeye yönelik 5920 Hz PWM karartma teknolojisi kullanılıyor.

Cihazın arka kamera kurulumunda OIS özelliğine sahip 200 megapiksellik ana sensör yer alıyor. 1/1,55 inç boyutundaki sensöre 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön bölümdeki kamera ise 50 megapiksel çözünürlük sunuyor.

WİN TURBO 2'NİN DONANIMI VE KAMERA SİSTEMİ

Win Turbo 2, serinin daha ekonomik alternatifi olarak Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle donatıldı. Bu modelde aktif soğutma fanı kullanılmıyor. Buna karşın cihaz, 12.070 mAh bataryayı ve 2K çözünürlüklü, 185 Hz yenileme hızlı ekranı koruyor.

Telefonun görüntü paneli, 6,89 inç büyüklüğünde düz LTPS OLED teknolojisine dayanıyor. WIN Display ve WIN Touch çipleriyle desteklenen ekranın açıklanan en yüksek parlaklık değeri 10.000 nit. Modelde ayrıca PWM karartma özelliği bulunuyor.

Kamera donanımında Sony üretimi 50 megapiksellik ana sensör tercih edilmiş. Bu sensör, 4K çözünürlükte video çekimine olanak tanıyor. Arka taraftaki ikinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı sunarken ön kamera da 50 megapiksel çözünürlükle geliyor.

Her iki akıllı telefon da Android 17 tabanlı MagicOS 11 işletim sistemiyle sunuluyor.